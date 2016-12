13 gennaio 2015 Milano, la "nevicata del secolo" del 1985 Trent'anni fa le strade della città furono sommerse da quasi un metro di neve. Il gelo flagellò anche altre città dell'Italia settentrionale, creando gravi disagi Tweet google 0 Invia ad un amico

16:13 - E' passata alla storia come la "nevicata del secolo". Tra il 13 e il 17 gennaio 1985 il Nord Italia fu flagellato dal gelo e su Milano caddero ben 90 centimetri di neve dopo tre giorni e quattro notti di precipitazioni continue. Un fenomeno che creò disagi e gravi danni a strade, case ed edifici per un totale di oltre 250 miliardi di lire. Per "liberare" il capoluogo lombardo fu necessario l'intervento dell'esercito.

Dopo una notte il livello della neve aveva raggiunto 25 centimetri, paralizzando letteralmente il traffico, anche negli aeroporti. La mattina del 16 gennaio l'emergenza diventa "ufficiale": il Nord è letteralmente sommerso. Lo scenario di Milano in quei giorni era surreale: nelle strade totalmente imbiancate si riversarono orde di bambini in slittino e di adulti in sci.



L'incredibile mole di neve provocò diversi crolli nel capoluogo lombardo: dal tetto del velodromo Vigorelli alla completa distruzione del nuovo palazzo dello sport in zona San Siro, che non venne mai più ricostruito. Feroci le polemiche contro l'amministrazione comunale, rea di aver messo a disposizione un numero esiguo di spazzaneve. Bisogna ricordare, però, che gran parte delle attrezzature antineve della metropoli lombarda erano state precedentemente inviate a Roma, dove rimasero bloccate a partire dal 6 gennaio 1985, a causa di un'altra anomala precipitazione nevosa.



