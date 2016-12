La strage del rapido 904: il ricordo a trent'anni dalla tragedia

Il 23 dicembre 1984 diciassette passeggeri del treno diretto da Napoli a Milano persero la vita in quella che viene ricordata come la Strage del rapido 904. La causa della tragedia fu l'esplosione violentissima di una carica di esplosivo radiocomandata, collocata sul treno durante la sosta alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. L'attentato è stato indicato come l'inizio dell'epoca della guerra di mafia dei primi Anni Novanta.