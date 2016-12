7 marzo 2015 Festa della donna: il ricordo delle grandi protagoniste femminili della storia Da Anna Frank a Rita Levi Montalcini, da Agatha Christie a Maria Callas, a Margherita Hack: ecco gli scatti delle donne che hanno fatto la Storia Tweet google 0 Invia ad un amico

21:42 - Filosofe, politiche, astronaute, nobel nelle più svariate discipline. Il modo migliore per celebrare la festa dell'8marzo è ricordare le donne che con i loro gesti e pensieri hanno contribuito allo sviluppo dell'umanità, alla cultura, alla scienza, alla pace e alla politica sfidando spesso i tempi e le convenzioni. E in molti casi anche la propria vita. Da Anna Frank a Rita Levi Montalcini, da Agatha Christie a Maria Callas, passando per Maria Montessori e Margherita Hack: ecco gli scatti delle donne che hanno fatto la Storia.