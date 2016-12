Sole e caldo protagonisti del ponte del 2 giugno: qualche nube solo al Nord

Sabato prevarrà il sole, con qualche nube in più al Nord. Nuvolosità presente anche sulle isole maggiori, prima nella parte meridionale della Sardegna, poi in Sicilia, con il passaggio di velatura sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i fenomeni di pioggia occorre prestare attenzione ai possibili rovesci o temporali sulla fascia alpina e prealpina a partire dalle ore pomeridiane. Le zone più probabilmente colpite dall'instabilità saranno Nord Est, tra Carnia e Cadore, alta Lombardia e alto Piemonte, Alpi occidentali piemontesi, con il rischio di locali sconfinamenti in pianura tra torinese e cuneese. Dalla tarda serata il rischio di rovesci riguarderà anche la pedemontana veneta e friulana, durante la notte quella lombarda. Le temperature tenderanno a salire soprattutto al Sud e sulle Isole, con massime per lo più comprese tra 23 e 27 gradi, fino a 28 gradi in Sardegna. Venti assenti o deboli, con regime di brezza.



Domenica instabilità al Nord - Domenica la situazione migliore riguarderà il Centrosud, con cielo sereno, al più poco nuvoloso e qualche velatura di passaggio sulle regioni ioniche e in Puglia. Nelle regioni settentrionali, invece, il cielo sarà in parte nuvoloso in particolare a nord del Po. Dal pomeriggio il tempo si farà maggiormente instabile: i focolai temporaleschi riguarderanno soprattutto il settore alpino, prealpino, ma anche l'Appennino centrale ed emiliano. Anche le pianure potrebbero essere localmente coinvolte in particolare in Emilia e nel Piemonte occidentale. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. Venti assenti, con regimi di brezza.



La tendenza per la settimana - La settimana inizierà in compagnia dell'alta pressione con prevalenza di sole, ma note instabili soprattutto sui rilievi. Lunedì cielo sereno su gran parte del territorio ad eccezione del Nord, in cui ci sarà molta umidità con cielo lattiginoso o addirittura nuvoloso. L'instabilità sarà più limitata, ma riuscirà a coinvolgere con rovesci le aree alpine e occasionalmente le pianure pedemontane del Nord Ovest. Al Nord Est prevarrà il Sole. L'instabilità riguarderà anche le zone interne del centro e delle due Isole Maggiori. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti assenti, con regimi di brezza. Martedì il tempo sarà più soleggiato al Nord, con possibili temporali sulle aree alpine centro orientali e sull'Appennino centro meridionale. Le temperature saranno in aumento soprattutto al Nord, con punte fino a 30 gradi.