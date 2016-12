Sicilia, prof assente giustificato faceva il medico: denunciato per truffa

11:17 - A scuola non ci andava, ma era pienamente giustificato da un congedo ordinario e da certificati di malattia. In realtà, il professore lavorava come medico di guardia dividendosi tra l'Azienda sanitaria provinciale e alcune cliniche private. La doppia vita dell'insegnante di educazione fisica, un 57enne di Siracusa, è stata scoperta dalla guardia di finanza, che lo ha denunciato per truffa.

Il "balletto" è durato per un anno, finché le Fiamme gialle non hanno fatto luce sull'imbroglio. Pare che l'uomo, insegnante di ruolo e laureato anche in Medicina, svolgesse inoltre un'attività non autorizzata in una palestra.



Il reato contestatogli dalla Procura di Siracusa è truffa ai danni dello Stato per aver violato il "principio di esclusività" del dipendente pubblico. Secondo l'accusa, il professore avrebbe usufruito di periodi di congedo ordinario, ma anche di assenze giustificate per malattia e infortunio, in modo da svolgere un'altra attività senza essere autorizzato dal ministero della Pubblica istruzione.



Secondo le indagini delle Fiamme gialle di Siracusa, coordinate dal procuratore Francesco Paolo Giordano e dal sostituto Magda Guarnaccia, sarebbe emerso che durante l'anno scolastico 2012-2013 il professore-medico risultava assente giustificato.



Ma in contemporanea, secondo i militari della Gdf, aveva le sue attività parallele di medico. Avrebbe anche percepito compensi dalla palestra di Siracusa in cui lavorava senza una specifica autorizzazione prevista e rilasciata dal ministero.



Accertamenti, disposti dalla Procura di Siracusa, sono in corso sulle presunte condotte illecite realizzate sia per l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative nei confronti del professore-medico sia per chi gli ha conferito incarichi professionali senza le necessarie autorizzazioni.