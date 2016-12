Prof in permesso girava l'Europa come ballerina di tango: denunciata

20:55 - Grazie ai permessi previsti dalla legge 104, per assistere il padre disabile, un'insegnante palermitana di 39 anni ha girato l'Europa partecipando a kermesse di tango. Una vera passione per la professoressa di un istituto superiore, ritratta in una serie di locandine. La donna è stata denunciata per truffa aggravata e continuata in danno dello Stato e falsità ideologica.

La polizia ha accertato che in concomitanza di almeno quattro periodi di permesso, la professoressa ha lasciato l'Italia per partecipare (insieme al proprio compagno, un ballerino professionista) ad alcuni appuntamenti europei di tango argentino, l'ultimo dei quali ad Amsterdam, non esitando a prestare il proprio volto a un manifesto pubblicitario per una esibizione in Spagna.



I poliziotti hanno ascoltato anche la dirigente scolastica, la quale ha riferito delle difficoltà organizzative legate alla sostituzione dell'insegnante che, nei termini di legge previsti dalla normativa a tutela dei familiari malati, ha ottenuto i giorni di permesso retribuito agganciandoli a festività infrasettimanali. Intanto, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia gli eventuali aspetti disciplinari del caso.