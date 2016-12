Mafia,confiscati beni per 1 milione

La polizia di Catania ha sequestrato e confiscato beni per un valore stimato in circa un milione di euro a Carmelo Scuderi, indicato come esponente di Cosa nostra etnea e indagato, in passato, per associazione mafiosa, usura ed estorsione. Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale su proposta del questore Marcello Cardona, riguarda anche strutture immobili e commerciali.