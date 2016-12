17 dicembre 2014 Loris, Veronica scrive al marito: "Come puoi aver pensato che sia stata io?" "Tu sai che mamma sono stata per i nostri figli - si legge ancora nella lettera scritta dalla donna -. Sono amareggiata per il tuo comportamento" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:34 - "Caro Davide, sono amareggiata profondamente dal comportamento che hai avuto nei miei confronti. Come puoi credere che io abbia potuto uccidere nostro figlio?". Inizia così la lettera che Veronica Panarello, in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio Loris, ha scritto al marito, Davide Stival.

"Tu sai che mamma sono stata io e quale affetto abbia avuto per i nostri bambini - prosegue la lettera -. E' un'atroce sofferenza la morte di Loris, così come atroce sofferenza è la mia carcerazione. Mi sento sola e abbandonata da tutti. Oggi è il compleanno del nostro figlio più piccolo ed anche a lui va il mi pensiero. Sono innocente, assolutamente innocente. Ti prego di credermi. Io so che tu nel tuo core mi consideri innocente".