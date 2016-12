Loris, i dubbi di mamma e nonna: "E' stata Veronica a buttare il bimbo di sotto?"

Madre: "Dove è stato ammazzato il bambino c'è andata a buttare l'immondizia.."

Carmela: "Allora perché non l'ha detto prima che è stata in quel posto là. Perché non l'ha detto la mattina che lei era stata lì la mattina..."

Madre: "Sei minuti è stata dove è morto il bambino..."

Carmela: "Il tempo di buttare il bambino di sotto..."

Madre: "Vedi..."

Carmela: "Perché per buttare l'immondizia non ci vogliono sei minuti..."



La nonna è preoccupata, ed esterna il suo pensiero alla figlia.

Madre: "Non gli fanno vedere neanche il funerale, te lo dico io... Era già grande il bambino, perché l'ha ucciso"

Carmela: "Ma che ne so perché l'ha ucciso mamma... io ho l'impressione perché somiglia a me.. mi odia così tanto questa disgraziata...".



Carmela Anguzza e la madre parlano anche delle fascette consegnate da Veronica alle due maestre e che sarebbero compatibili con quelle con cui è stato strangolato Loris.

Madre: "Allora è stata lei che le ha date alle maestre..."

Carmela: "Tranquilla, tranquilla se ne voleva liberare così... (...) forse le voleva far scomparire da dentro (casa).. perché lei non è potuta uscire più, era controllata... Forse delle fascette se ne voleva sbarazzare in quel modo..."



La nonna di Veronica è preoccupata per l'attenzione mediatica e perché sua nipote e al centro dell'attenzione.

Madre: "La gente ha il dito puntato su di lei..."

Carmela: "Ma lei non l'ha fatto da sola questo, ci sarà un complice... Da sola ha fatto tutto, può essere? Non può essere".

Madre: "Il bambino è entrato e non è uscito più... ti rendi conto!".

Carmela: "L'ha portato fuori con la macchina, dentro il portabagagli probabilmente...".