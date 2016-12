18 maggio 2015 Investita e uccisa a Palermo, Comune bocciò petizione per installazione di un semaforo I colleghi di Tania Valguarnera hanno organizzato un sit-in sul luogo della tragedia. Convalidato l'arresto per il pirata della strada Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:40 - Il Comune di Palermo tempo fa aveva bocciato la petizione per l'installazione di un semaforo pedonale nel tratto di strada dove domenica Tania Valguarnera, dipendente di Almaviva, è stata travolta e uccisa da un'auto mentre stava andando al lavoro. I colleghi del call center, intanto, hanno organizzato un sit-in sul luogo dell'incidente e chiedono giustizia per quanto accaduto. "E' una strada maledetto", affermano.

Arresto convalidato per il pirata - Il giudice Daniela Vascellaro ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per Pietro Sclafani, il 50enne palermitano fuggito dopo aver investito e ucciso Tania e ora accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso.



I colleghi: "Quel semaforo mai installato" - "Era un angelo, un'artista meravigliosa. La famiglia è distrutta. Le uniche parole della madre sono state: ha ucciso il mio angelo... deve morire - racconta una collega Rossella Stella, 40 anni, che da 12 anni lavora in Almaviva -. Chiediamo pene esemplari e l'istituzione del reato di omicidio colposo". "Quell'uomo - dice - è sceso dalla macchina, l'ha vista e non ha fatto nulla. Una bestia... ma le bestie sono migliori".



"Questa è una strada maledetta - aggiunge - abbiamo lanciato una petizione anni fa per chiedere l'installazione di un semaforo". I colleghi di Tania non riescono a darsi pace e come un mantra ripetono che "da anni chiedono l'installazione di un semaforo a chiamata, ma nessuno ha fatto nulla. Doveva per forza scapparci il morto?".



E infatti la richiesta di istituire un semaforo pedonale a chiamata era stata avanzata in Comune, ma il parere tecnico preventivo e vincolante da parte dell'ufficio traffico è stato negativo per ragioni tecniche. "Chiederemo misure alternative al semaforo - afferma il presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frasca Polara -. Ci sono cartelli con la scritta controlli elettronici della velocità e in questa zona si dovrebbe transitare a 30 chilometri orari".