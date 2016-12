Gela, muore motociclista 17enne

00:15 - Un ragazzo di 17 anni, Salvatore Scerra, ha perso la vita a Gela in un incidente stradale. La vittima è deceduta poco dopo il ricovero. Era a bordo del suo scooter, quando ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare prima contro alcuni cartelloni della segnaletica stradale per poi finire sull'asfalto. Pare che la vittima, al momento dell'impatto, non indossasse, il casco. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Gela.