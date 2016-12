18 dicembre 2014 Funerali Loris, il vescovo di Ragusa

"Gesto disumano, fermare il folle" L'ultimo saluto al piccolo. All'uscita dalla chiesa, la bara di Loris è stata sollevata più volte ed ha fatto il giro della piazza perché tutti potessero salutarlo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:49 - Il paese di Santa Croce Camerina ha dato l'estremo saluto al piccolo Loris, il bimbo di 8 anni ucciso il 29 novembre. "Un bambino non può morire perché un altro essere umano si è arrogato il diritto inesistente di togliergli la vita. E' un fatto tremendo e disumano", sono state le parole del vescovo di Ragusa, Paolo Urso. "Come si può uccidere un bambino? Solo un folle può compiere un tale gesto. Un folle che deve essere fermato", ha aggiunto.

Assente la madre di Loris, che si sarebbe dovuta presentare in chiesa "con le manette ai polsi e in mezzo a un paese - ha spiegato l'avvocato Francesco Vilalrdita - che le è tutto contro".



Attorno alle 14.30, la bara del bambino, portata da quattro persone tra cui il padre di Loris, Davide, è arrivata nella chiesa di San Giovanni Battista, dove eraon presenti circa 2mila persone.



Il "cuore" della mamma di Loris - Sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista è stata deposta una corona a forma di cuore con fiori che compongono la scritta "Loris", accompagnata da un nastro bianco con la scritta "la mamma Veronica".



I compagni di scuola in processione con palloncini bianchi - I compagni di scuola e le maestre di Loris hanno raggiunto la chiesa formando un corteo silenzioso. I bambini tenevano in mano un palloncino bianco con la foto di Loris.



Vescovo: "Solo un folle può uccidere un bambino" - "Un bambino non può morire perché un altro essere umano si è arrogato il diritto inesistente di togliergli la vita. Come si può uccidere un bambino? Quando ciò avviene - ha aggiunto il vescovo - la nostra umanità si ribella e le domande insorgono e si inseguono. Non solo quelle rivolte agli uomini, ma anche quelle rivolte a Dio. Perché? Perché Dio non è intervenuto? Perché non ha bloccato la mano omicida? Se Dio e' Padre, come può permettere che un bambino, innocente e indifeso, sia ucciso e buttato in un canalone?". "Se non sono stato capace di dire parole veramente consolanti, sia lo stesso Signore a deporre nel cuore dei familiari del piccolo Loris e di tutti voi quelle parole che leniscono il dolore, asciugano le lacrime, rasserenano la vita", ha poi aggiunto.



Il padre dietro al feretro in lacrime - All'uscita dalla chiesa, la bara è stata sollevata più volte ed ha fatto il giro della piazza perché tutti potessero salutarlo per l'ultima volta. Una ragazzina in lacrime ha lasciato andare il palloncino bianco che teneva in mano come ultimo saluto al bambino ucciso.





Loris, l'ultimo saluto

Nuovi esami per sapere se Loris sia stato sedato - Sul corpo del piccolo Loris, secondo quanto riportata dal quotidiano "Il Messaggero", la Procura ha disposto anche degli esami tossicologici, per stabilire se prima di essere ucciso, il bambino sia stato sedato.