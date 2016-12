Catania, genitori turchi sequestrano figlia "occidentale": fermati

Per fare tornare in Turchia la loro figlia 18enne, nata e vissuta in Italia, che non voleva vivere seguendo loro usi e costumi, due genitori hanno finto che il fratellino della giovane avesse avuto un grave incidente. Poi l'hanno drogata, rapinata e sequestrata da familiari, su ordine, secondo l'accusa, del padre e della madre, per impedirle di tornare in Italia. I due sono stati fermati dalla polizia di Catania.