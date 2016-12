26 agosto 2014 Siracusa, 60enne uccide il marito nel sonno a coltellate e tenta il suicidio E' successo a Carlentini. La donna, che soffriva di crisi depressive da 6 anni, avrebbe colpito il coniuge 72enne almeno 30 volte Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:33 - Nuova tragedia di famiglia in Sicilia, a Carlentini, in provincia di Siracusa. Una donna di 60 anni, Sebastiana Ippolito, ha ucciso con almeno 30 coltellate il marito 72enne. Alfio Vinci è stato colpito nel sonno, dopodiché la moglie ha provato a suicidarsi colpendosi con lo stesso coltello ma è svenuta. Dal 2008, anno della morte della figlia, malata di tumore, la donna soffriva di crisi depressive.

Poco dopo la mezzanotte la donna avrebbe preso un coltello, di quelli che si usano a tavola, si sarebbe recata nella camera del marito (dormivano in stanze separate) e avrebbe iniziato a pugnalarlo colpendolo nel sonno.



Poi è andata in bagno e si è procurata ferite superficiali sul corpo prima di svenire. Intorno alle 3 si sarebbe risvegliata e avrebbe urlato richiamando l'attenzione dei vicini.



Sono stati loro a chiamare i carabinieri. La 69enne è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Lentini, dove si trova al momento ricoverata con prognosi riservata.



Pm: donna era depressa da tempo - "E' ancora presto per potere dire se la donna abbia tentato il suicidio, ma certamente era depressa da tempo e per questo non è un'ipotesi da escludere, ma neppure certa. Occorrerà del tempo per verificarlo". Così il Procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, sull'uccisione del 72enne.