Oristano, auto pirata travolge e uccide motociclista

Ha investito una moto ed è scappato senza prestare i soccorsi. Il centauro, Efisio Urru, di 61 anni, è morto sul colpo mentre la moglie ha riportato diverse ferite ed è stata trasferita in ospedale: non è in pericolo di vita. E' successo sulla Statale 388 a Simaxis, in provincia di Oristano. E' ora caccia al pirata della strada. Secondo alcune ricostruzioni, l'auto potrebbe essere una Panda.