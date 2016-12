Cagliari, gonna troppo corta? Non entri in chiesa

11:58 - Le gonne devono rigorosamente arrivare al ginocchio per poter entrare in chiesa”. Lapidario e che non ammette repliche l’annuncio esposto dal parroco alla chiesa di Sant’Amatore a Gesico, in provincia di Cagliari. Cartello che, come era scontato, ha suscitato, ovviamente tante polemiche tra la popolazione, anche se, toni a parte, il concetto non è poi così nuovo se si parla di decoro in un luogo sacro.

L'annuncio esplicita che tutte le ragazze che non avranno un abbigliamento adeguato e composto non potranno entrare nell’edificio, secondo il volere del parroco. Non solo: è stato fatto un disegno con la lunghezza che devono avere le gonne e la scollatura dei vestiti necessaria per poter essere accettate nella "Casa del Signore".



Un cartello che ha fatto andare su tutte le furie le giovani del paese che parlano di "regole troppo rigide", anche se il tono polemico del messaggio del parroco ("ora è chiaro?") lascia intendere che ben più di una volta, a voce, è stato chiesto di rispettare quella che è considerata una antica regola non scritta di decoro.