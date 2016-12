Rimini, 20enne violentata in spiaggia

La turista è stata portata in ospedale dove gli esami eseguiti hanno confermato la violenza.



Nella stessa notte un altro episodio simile sempre a Rimini - Sempre nella notte tra Ferragosto e domenica si è verificato un altro episodio simile, sulla battigia all'altezza del bagno 63 di Rimini dove si stava svolgendo una festa, ma l'aggressore in questo caso è stato bloccato prima che la violenza fosse compiuta.



Secondo quanto ricostruito, una 24enne riminese, giunta in riva al mare intorno all'1.30, era stata afferrata per le spalle da un uomo che poi l'aveva buttata a terra e aveva cercato di tenerla bloccata per i polsi. La ragazza è riuscita a divincolarsi e scappare per chiedere aiuto. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che, in base agli elementi forniti dalla 24enne, è riuscita a rintracciare e fermare il responsabile in quanto si trovava ancora in zona.