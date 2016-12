Puglia, smascherata 40enne falsa cieca Ha intascato 154mila euro di pensione

11:51 - Con la pensione d'invalidità ha intascato oltre 154mila euro. Peccato che a questo assegno lei non avesse diritto, dal momento che guida la macchina e sale le scale di casa senza apparenti problemi. L'ennesima storia di falsi invalidi riguarda una 40enne di Castrì (Lecce), che da tredici anni percepisce il trattamento destinato a portatori di handicap.

La donna avrebbe dunque raggirato per anni la commissione Invalidi civili dell'Asl e la commissione medica di verifica dell'Inps di Lecce. A smascherarla, dice la Gazzetta del Mezzogiorno, sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce, che l'hanno denunciata per truffa aggravata ai danni dello Stato.



E' questo l'esito della stretta sui controlli avviati sugli invalidi civili e sulle prestazioni sociali pubbliche avviate dalle forze dell'ordine. L'inchiesta era scattata nel dicembre del 2014: la donna è stata pedinata, fotografata, ripresa per mesi. E si è presto scoperto che la sua cecità era tutta una messa in scena.