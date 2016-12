Lecce, alimenti con il marchio degli aiuti umanitari dell'Ue trovati tra i rifiuti

Alimenti a lunga conservazione, recanti il marchio dell'aiuto umanitario dell'Ue e non scaduti , sono stati trovati in un cassonetto dell'immondizia a Lecce. Si tratta di sei chilogrammi di farina e otto litri di latte parzialmente scremato, notati da alcuni residenti della zona di via Adriatica.

Duro il commento dell'assessore Andrea Guido, che sul suo profilo social ha pubblicato le foto degli alimenti e ha parlato di una vera e propria vergogna: "Aiuti umanitari non scaduti, gettati in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. Vergogna, vergogna, vergogna... Con 6 kg di farina ed 8 litri di latte quante persone si sarebbero potute sfamare? Ma chi è deputato a consegnare gli aiuti umanitari che criterio segue per giudicare chi realmente ne ha bisogno?".



Poi prosegue: "Questo non è un caso isolato. E' da tempo che denuncio tutto ciò, ma nessuno fa niente".



Gli alimenti rinvenuti sono stati portati dall'assessore in una masseria dove latte e farina saranno dati agli animali ospitati nella struttura.