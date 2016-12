28 aprile 2015 Far west nel Barese, rapinatori assaltano supermercato: arrestati dai carabinieri A fermare i due criminali una pattuglia dell'Arma, che stava svolgendo servizio nella zona. Le fasi della rapina sono state registrate dalle telecamere di videosorveglianza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:22 - I carabinieri di Modugno (Bari) hanno arrestato Giovanni Schiavone, di 30 anni, e Antonio Costanzo, di 31, sorpresi mentre stavano compiendo una rapina, armati di scacciacani, in un supermercato. I due, in sella a uno scooter rubato, sono entrati all'interno del locale con il volto coperto da sciarpe scure e caschi da motociclista. La scena non è sfuggita a una pattuglia dell'Arma in servizio antirapina, che è intervenuta fermando i due criminali.

I militari si sono insospettiti quando hanno visto i due lasciare la moto accesa fuori dal supermercato. Hanno quindi fatto irruzione all'interno e bloccato i rapinatori che erano in procinto di uscire. L'uomo armato ha fatto cadere a terra la pistola che si è rivelata una scacciacani, fedele riproduzione di una semiautomatica calibro 9. L'incasso è stato interamente recuperato, poco più di 300 euro. Le fasi della rapina e dell'arresto sono state registrate dal sistema di videosorveglianza del supermercato, il 24 aprile.