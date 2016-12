5 marzo 2015 Bari, esplosione in sala giochi: otto ragazzi feriti, alcuni in modo grave La deflagrazione è avvenuta poco dopo la mezzanotte. Gli investigatori non escludono possa essere stata causata da una bomba carta. Uno dei feriti si trova in fin di vita Tweet google 0 Invia ad un amico

14:58 - Otto giovani tra i 22 e i 26 anni sono rimasti feriti, tre dei quali in maniera molto grave (uno è in fin di vita), in una esplosione avvenuta, per cause non ancora accertate, in una sala giochi di Altamura, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, Vigili del Fuoco e carabinieri. Gli investigatori non escludono l'ipotesi che l'esplosione possa essere stata provocata da una bomba carta fatta esplodere nel locale.

Dei feriti, i più gravi sono Domenico Martinucci e Francesco Fiore, entrambi di 26 anni e ricoverati in reparti di rianimazione. E' in gravissime condizioni anche un altro ragazzo di 25 anni di cui al momento non si conosce il nome e che avrebbe il volto sfigurato a causa delle schegge che lo hanno colpito al viso. Il Green Table, questo il nome della sala giochi, è normalmente frequentato, a quanto si è saputo, da bravi ragazzi che si incontrano li' per trascorrere insieme le serate. L'esplosione ha devastato il locale e anche alcuni negozi attigui.

Sul posto sono arrivati anche gli investigatori della Direzione antimafia di Bari. Gli investigatori non escludono che l'esplosione possa essere stata provocata da un atto intimidatorio compiuto da appartenenti a organizzazioni che gestiscono nella zona il racket delle estorsioni.