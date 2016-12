21 gennaio 2015 Assalto a portavalori, bloccata la A16: ferito un vigilante, rapinatori in fuga L'autostrada chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tra Candela (Foggia) e Lacedonia (Avellino) Tweet google 0 Invia ad un amico

20:02 - Tentata rapina a un portavalori nel tardo pomeriggio sull'autostrada A16. L'assalto di un commando ha costretto le autorità a chiudere in entrambi i sensi di marcia il tratto compreso tra Candela (Foggia) e Lacedonia (Avellino). I rapinatori sono fuggiti senza portare via nulla, leggermente ferito uno dei vigilanti a bordo del mezzo.

L'assalto è stato compiuto ai danni di un portavalori della Securpol di Caivano (Napoli), ma non è andato a buon fine. Un vigilante ferito da una scheggia di vetro. Prima di fuggire i rapinatori hanno dato fuoco a tre mezzi: due si trovano alle spalle del portavalori, l'altro davanti al mezzo.



Spari e auto in fiamme, tre i banditi - Una classica scena da far west quella che si è consumata nel tardo pomeriggio sulla Napoli-Canosa. In tre hanno assaltato il furgone portavalori della Securpol Group al chilometro 126 dell'A16, in territorio del comune di Foggia. A volto coperto, hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro il blindato che era stato costretto a fermarsi per la presenza di due auto date alle fiamme che i banditi avevano posto di traverso sulla carreggiata.



Banditi fatti fuggire dai vigilantes - I due agenti della vigilanza a bordo del mezzo non hanno però assecondato i rapinatori che hanno dovuto desistere e darsi alla fuga. Sulle loro tracce gli agenti della Polstrada della Sottosezione di Grottaminarda (Avellino) e della Questura di Foggia. L'autostrada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Candela (Foggia) e Lacedonia (Avellino).