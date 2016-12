Bari, turisti australiani seguono il navigatore e finiscono sulla scalinata

17:30 - Vai a fidarti del navigatore satellitare. Una coppia di turisti australiani, seguendo le indicazione del Gps, si è ritrovata con l'automobile sulla scalinata pedonale di via Lucera, nel centro di Bari. Per rimuovere la vettura, come riporta il sito di informazione ilquotidianoitaliano.it, che pubblica anche le foto del curioso incidente, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la polizia municipale.