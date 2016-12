25 luglio 2014 Bari, 26enne muore dopo un intervento per un dolore al fianco: indagati 11 medici In poche ore la giovane è stata sottoposta a tre operazioni. L'ipotesi di reato per i dottori è di omicidio colposo: attesa l'autopsia sul corpo della ragazza Tweet google 0 Invia ad un amico

22:03 - Undici medici dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto sono indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte della 26enne Valeria Angela Lepore. La giovane, in vacanza nel tarantino, nella notte tra l'11 e il 12 luglio ha avvertito dolori al fianco. Sottoposta a un duplice intervento, per l'asportazione di un calcolo renale e per l'impianto di un polmone artificiale, è poi stata trasferita al Policlinico di Bari dove è morta il 17 luglio.

La ragazza, agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di San Vittore a Milano, è stata prima accompagnata al pronto soccorso di Manduria e poi, il giorno dopo, per accertamenti, al reparto di urologia dell'ospedale di Taranto dove il 13 luglio è stata sottoposta ad un duplice intervento chirurgico: uno per l'asportazione di un calcolo renale, l'altro per l'impianto, come è scritto nella denuncia presentata dai genitori, di un polmone artificiale.



Per complicazioni in sala operatoria la ragazza, denuncia la famiglia, è stata quindi trasferita nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. Qui il 16 luglio è stata sottoposta ad un intervento neurochirurgico per complicazioni cerebrali: in poche ore la situazione è però degenerata e il giorno dopo la donna è morta. Il Comune di Toritto (Bari), dove la famiglia della ragazza risiede, proclamerà il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il pm Fabio Buquicchio, che coordina le indagini, conferirà lunedì l'incarico a un medico legale per eseguire l'autopsia.