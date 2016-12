Muore investito mentre aiuta alcuni feriti sull'autostrada Torino-Milano

18:31 - E' morto travolto da un'auto, sull'autostrada Torino-Milano, mentre soccorreva quattro automobilisti feriti in un incidente precedente. Lo schianto è avvenuto all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese in direzione Torino, dove la vittima, Francesco Trovato, 46 anni, era diretto con un familiare. Investito da una Lancia Musa, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'autostrada è stata a lungo chiusa per consentire i soccorsi.

L'incidente è avvenuto poco dopo l'1.30. All'altezza dello svincolo di Settimo Torinese, Trovato ha accostato la sua auto nella corsia d'emergenza. A convincerlo a fermarsi una Lancia Ypsilon, finita con le ruote all'aria in mezzo alla carreggiata, dopo il tamponamento con una Fiat 500. A bordo alcune persone, tra cui una ragazza di 19 anni, ferite in modo lieve.



L'uomo, secondo quanto hanno ricostruito gli agenti della polizia stradale di Novara Est, è sceso dall'auto e, dopo aver preso tutte le precauzioni del caso, si è diretto verso quegli automobilisti. In quel momento, però, sopraggiungeva una Lancia Musa, alla guida un trentanovenne di Settimo Torinese, che non ha fatto in tempo a frenare e lo ha travolto, pare sulla carreggiata, dopo avere carambolato contro la Lancia Ypsilon capottata.



Lo schianto davanti agli occhi terrorizzati del parente di Trovato, illeso perché rimasto in auto, e dei feriti del primo incidente. Sul posto i soccorsi - tre ambulanze del 118, vigili del fuoco e polizia stradale - sono stati immediati. Il loro intervento ha comportato la chiusura dell'autostrada, riaperta soltanto in mattinata.



La procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità del conducente dell'auto che ha travolto la vittima, finito all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino in codice giallo. Feriti, anche loro in modo lieve, il passeggero dell'auto, un torinese di 39 anni, e tre persone coinvolte nel precedente schianto.



Il fascicolo, al momento, è senza indagati: prima di procedere, i magistrati di Ivrea intendono infatti conoscere l'esito dell'etilometro a cui è stato sottoposto l'automobilista che ha investito la vittima.