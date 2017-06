Isis, convalidato fermo: foreign fighter italiana resta in cella

Il gip del tribunale di Alessandria ha disposto un ordine di custodia cautelare per Lara Bombonati, l'alessandrina di 26 anni fermata con l'accusa di essere una foreign fighter dell'Isis. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Anche il provvedimento di fermo è stato convalidato. A coordinare l'indagine adesso sarà la procura distrettuale di Torino. Si procede per partecipazione ad associazione terroristica internazionale.