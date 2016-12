27 gennaio 2015 Far west nel Vercellese, assaltano caveau poi scappano sparando ai carabinieri Colpo all'istituto Fidelitas di Quinto Vercellese. I banditi, per coprire la fuga, hanno dato fuoco ad almeno cinque automobili Tweet google 0 Invia ad un amico

19:38 - Un commando di una decina di banditi, che aveva tentatom senza successom di assaltare il caveau dell'istituto di vigilanza Fidelitas di Quinto Vercellese con una ruspa, ha ingaggiato una sparatoria con i carabinieri intervenuti sul posto. Dopo lo scontro a fuoco, i malviventi hanno dato fuoco ad alcune auto, almeno cinque, per coprirsi la fuga e sono riusciti a far perdere le tracce.

A dare l'allarme ai militari dell'Arma sarebbe stato un vigilante dell'istituto stesso. I malviventi si sono presentati con un camion, dal quale hanno scaricato la ruspa con cui hanno tentato di demolire il muro di cinta e raggiungere il caveau, dove è custodita un'ingente somma di denaro.



Incendiate almeno 5 auto - Sono almeno cinque le auto incendiate nella notte dai banditi. Si tratta di auto posizionate apposta dai malviventi per evitare di essere seguiti e non di vetture parcheggiate. Con questo stratagemma la banda ha bloccato tutte le strade di accesso al paese: quelle per Villata, Collobiana, Olcenengo e Biandrate.



Sbagliato il lato, niente bottino - L'assalto è fallito, e dunque non è stato prelevato nulla, perché la banda ha sbagliato il lato dell'edificio in cui si trova il caveau.