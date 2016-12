Cuneo, 2 alpinisti morti sul Monviso

I due alpinisti sono precipitati mentre percorrevano i sentieri sul versante del Monviso verso la valle Po, ad una quota di circa 2.700 metri. E' la seconda tragedia della montagna in pochi giorni. Lunedì, sempre sul Monviso, è morto un altro escursionista, un uomo di 59 anni di Biella, dopo una caduta lungo la parete sud.



"Non riesco a credere che sia potuto accadere a lui. Era un alpinista molto esperto, con anni di escursioni alle spalle, un nostro socio storico". Così Roberto Isabello, presidente del Cai di Almese, nel Torinese, ricorda Franco Candetti. "Stava preparando un'escursione all'estero, non so di preciso dove. Aveva già pagato tutte le assicurazioni necessarie. Questa disgrazia ci ha davvero colpiti", aggiunge.