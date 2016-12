No Tav, si riaccende la protesta in Val di Susa: petardi contro il cantiere

01:58 - La protesta No Tav torna a farsi sentire nei pressi del cantiere di Chiomonte, in Val di Susa. Circa 250 attivisti del movimento che si oppone alla Torino-Lione si sono mossi sui sentieri della Val Clarea. Una trentina di antagonisti si sono radunati in prossimità della galleria Giaglione, sull'autostrada Torino-Bardonecchia, incendiando alcuni pneumatici. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Grossi petardi e fuochi d'artificio sono stati lanciati contro la zona strategica dagli oppositori, che la polizia ha cercato di disperdere con un lancio di lacrimogeni. A scopo precauzionale, gli scavi nel cantiere - che di norma proseguono anche di notte - sono stati interrotti.