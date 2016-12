Papa Francesco: "La chiesa è donna" "Maria più importante degli apostoli"

"La Chiesa è donna, è sposa di Cristo, è madre del suo popolo di fedeli cristiani". Lo ha sottolineato Papa Francesco durante la meditazione svolta nella basilica di San Giovanni in Laterano in occasione del terzo raduno mondiale dei sacerdoti. E ha aggiunto: "Le donne sono immagine e figura della chiesa della madre, esprimono in modo speciale la collaborazione, ai reclami femministi (rispondo) che Maria è molto più importante degli apostoli".

Non è la prima volta che il Pontefice "apre" le porte della chiesa all'universo femminile. Già nel luglio 2013, a pochi mesi dalla sua ascesa al soglio pontificio, Francesco dichiarò alla stampa straniera che non si può immaginare una Chiesa in cui le donne siano escluse.



Una convinzione ribadita anche in occasione della festa delle donne dell'8 marzo, durante l'Angelus: "Un mondo dove le donne sono emarginate è un mondo sterile, perché le donne non solo portano la vita, ma costruiscono una società più umana".