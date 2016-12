Meteo: scampoli d'estate al Sud, nuvole autunnali al Nord

Fino a mercoledì scampoli di estate all'estremo Sud - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - sfiorato dall'aria calda sahariana che darà luogo ancora a punte massime tipiche di fine estate. Il resto d'Italia invece rimarrà esposto al passaggio di umide correnti atlantiche che porteranno molte nubi e precipitazioni sparse , localmente intense, in particolare fra Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Tra venerdì e sabato è probabile, un sensibile peggioramento del tempo al Centrosud per il passaggio di una nuova saccatura di bassa pressione in risalita dall'Algeria, che porterà piogge abbondanti e situazioni potenzialmente critiche al momento più probabili sul Meridione ma con una collocazione che ha ancora bisogno di conferme per i dettagli.

Previsioni per mercoledìTempo per lo più soleggiato al Nordovest e nelle Isole maggiori. Nuvole sulle altre regioni, anche se non mancheranno temporanee schiarite sul versante tirrenico. Nel corso della giornata piogge e rovesci interesseranno il Nordest, le regioni adriatiche, le zone interne della Toscana, l'Umbria; qualche pioggia isolata anche su Campania e Calabria tirrenica. In serata qualche rovescio su Piemonte e Lombardia. Temperature massime in crescita al Nordovest e nelle regioni ioniche, in calo nel resto del Paese. Ventoso al Sud e nelle Isole per venti di Maestrale.