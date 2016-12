Meteo, fine settimana di tempo stabile

10:22 - Una robusta campana di alta pressione di origine africana garantirà fino a domenica tempo soleggiato in gran parte d'Italia. Domenica quasi estiva in Sardegna, dove si registreranno punte anche oltre i 25 °C. Presenza di nebbie in Val Padana, lungo coste dell'alto Adriatico e in molte nelle valli del Centro. In diverse località del Nord minime prossime agli 0 gradi. Tra mercoledì e giovedì avremo rovesci soprattutto al Nord e regioni tirreniche.

Le previsioni per venerdì - Giornata soleggiata in gran parte della Penisola, anche se a tratti in Liguria, Toscana ed Emilia occidentale il cielo risulterà parzialmente nuvoloso. Qualche pioviggine potrà cadere sulla Liguria. Nuvolosità più irregolare e meno consistente in Puglia, e Calabria meridionale. Attenzione nella prossima notte alla visibilità ridotta in molte zone della Pianura Padana, dell’alto Adriatico e in molte valli del Centro a causa di nebbie e foschie. Temperature senza grandi variazioni: piuttosto basse nelle ore notturne, insolitamente miti invece al pomeriggio con punte anche oltre i 20 gradi al Sud, Sicilia e Sardegna.



Weekend di bel tempo - Sabato prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Su Emilia Romagna, Liguria centro-orientale e alta Toscana nubi basse e cielo piuttosto grigio, qualche passaggio nuvoloso su medio-basso Adriatico, estremo Nordest e basso Ionio. Qualche pioggia nell'entroterra del Levante ligure e, tra tardo pomeriggio e sera, anche sulla Liguria centrale. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo la presenza di nebbie nelle ore fredde della giornata su Val Padana e valli del Centro. Temperature: massime in lieve aumento al Nord e in Sardegna: sull'Isola caldo fuori stagione, con punte fino a 25 gradi, complici i venti di Scirocco. Clima diurno molto mite ovunque, particolarmente sui colli e in montagna, con valori ben al di sopra della norma.



Domenica giornata all'insegna della stabilità atmosferica grazie alla persistenza dell'alta pressione di matrice sub-tropicale, con prevalenza di cielo o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Da segnalare della nuvolosità bassa e stratificata tra Liguria, Toscana, Emilia e basso Piemonte. Nel contempo nebbie in formazione di notte e al mattino su tutta la Val Padana, sulle coste dell'alto Adriatico fino al nord delle Marche, nelle valli del Centro e nell'alta Campania. Qualche velatura nel resto del Nord, annuvolamenti in transito anche tra basso Adriatico e zone ioniche del Sud. Venti di Scirocco anche moderati in Sardegna. Propria a causa di questi venti meridionali sull'Isola vivremo una giornata quasi da fine estate con picchi anche oltre i 25°C. Clima mite anche nel resto d'Italia, soprattutto in collina e montagna: lo zero termico sarà infatti sopra i 3000 metri.



Da metà settimana tornano le piogge - Il tempo rimarrà stabile anche agli inizi della prossima settimana. Nella giornata di lunedì qualche nube in più al Nordovest e Sardegna, con nebbie insistenti sulla Val Padana centro-orientale, nelle valli del Centro e in estensione anche ai litorali adriatici fino all'Abruzzo.



Da martedì assisteremo a un cedimento dell'alta pressione per l'avvicinamento lento di una nuova perturbazione atlantica. Nubi in ulteriore aumento nei settori occidentali della Penisola con qualche pioggia sulla Sardegna e all'estremo Nordovest dal pomeriggio. Tra mercoledì e giovedì questa perturbazione, che ora si trova tra il Nordafrica e la Penisola Iberica, dovrebbe coinvolgere molte zone del Paese.