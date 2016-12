Meteo, bel tempo e clima mite: Natale poco invernale

10:47 - Anche nelle prossime ore l’Anticiclone delle Azzorre garantirà prevalenza di tempo bello e temperature piuttosto miti per la stagione, con valori in generale tipici di metà novembre. "Domenica - afferma il meteorologo Giovanni Dipierro - invece il parziale e temporaneo indebolimento dell’alta pressione consentirà a fredde correnti nord-atlantiche di lambire la nostra Penisola".

Si tratta della parte marginale di una perturbazione (la n.5 del mese) diretta più che altro verso i Balcani che in alcune zone d’Italia, e in particolare al Nord e regioni adriatiche, porterà un po' di freddo, con deboli gelate domenica notte e massime più vicine ai valori normali per il periodo. Questa situazione non durerà a lungo: da lunedì alla giornata di Natale sull’Italia si stabilizzerà l’Anticiclone di Natale, una robusta area di alta pressione che terrà lontani dall’Italia le piogge e il freddo; gli unici veri fastidi arriveranno da un po' di nebbie notturne e mattutine o da strati di nuvole basse sulle pianure del Nord e sul settore tirrenico.



PREVISIONI OGGI



Tempo nebbioso in buona parte della Pianura Padana con le nebbie più fitte e insistenti nella fascia centrale intorno al corso del Po, dove faranno fatica a dissolversi anche nelle ore pomeridiane. Nubi basse, anche compatte, sulle Venezie, medio Tirreno e ovest delle Isole. In prevalenza ben soleggiato nel resto d’Italia.



Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, ovunque di qualche grado al di sopra delle medie stagionali, più contenute nelle aree nebbiose dove si avverte un po’ di freddo. Previsti 7 gradi per Piacenza, 8 gradi per Bologna, Verona, 9 gradi per Brescia, 10 gradi per Bergamo, Milano, Novara, Perugia, 11 gradi per Rimini, Trento, Venezia, Rieti, 12 gradi per Bolzano, Treviso, Udine, Campobasso, L’Aquila, 13 gradi per Ancona, Potenza, 14 gradi per Torino, Trieste, Firenze, Pisa, Viterbo, 15 gradi per Aosta, Cuneo, Imperia, Grosseto, Roma, Bari, Crotone, 16 gradi per Genova, Pescara, Brindisi, Catanzaro, Lecce, Taranto, Sassari, 17 gradi per Napoli, Trapani, Alghero, Olbia, 18 gradi per Lamezia, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Ventoso in Sicilia e Sardegna per venti di Maestrale.



PREVISIONI DOMANI



Una perturbazione molto veloce (fronte freddo) lambirà il nostro Paese, scivolando poi lungo l’Adriatico portando pochi effetti soprattutto in mattinata. Infatti avremo una nuvolosità in aumento su regioni adriatiche e nubi irregolari anche al Sud e nelle Isole, con occasionali e brevi precipitazioni lungo le zone costiere tra Abruzzo e Puglia settentrionale. Qualche goccia di pioggia anche nella zona dello Stretto di Messina, ma saranno fenomeni deboli e isolati. Nel resto del Paese sarà una domenica con cielo sereno o poco nuvoloso ma con rischio ancora di nebbie nella bassa Val Padana. Moderato rinforzo dei venti settentrionali anche al Centrosud, Maestrale nei Canali delle Isole e venti da nord-est sull’Adriatico (grecale). Raffiche di Föhn nelle vallate alpine e zone pedemontane. Si verificherà anche un temporaneo calo termico al Nord e regioni adriatiche che sarà più sensibile sull’Adriatico.



DA LUNEDI’ RITORNO A UNA STABILITA' DIFFUSA CON L’ARRIVO DELL’ANTICICLONE DI NATALE



Nei giorni successivi si conferma un’ulteriore rimonta dell’alta pressione, lo abbiamo chiamato Anticiclone di Natale, che vedrà anche un contributo sub-tropicale e sospingerà aria molto calda per la stagione verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Lunedì avremo qualche residuo annuvolamento nelle Isole, nubi sparse in moderato aumento in giornata su Levante ligure, Toscana, Umbria e alto Lazio; più soleggiato altrove salvo alcune nebbie nella fascia centrale della Pianura Padana. Martedì sarà una giornata con un clima eccezionalmente mite sulle Alpi: lo zero termico sarà ben al di sopra dei 3000 metri. Tra martedì e giovedì vedremo comunque una stratificazione di nubi basse, dovute al ristagno dell’umidità nei bassi strati sulle pianure del Nord e nelle regioni tirreniche, dove il cielo potrà risultare anche grigio; con la maggiore presenza di queste nubi basse diminuirà il rischio delle nebbie che saranno più localizzate. Tempo splendido in montagna. Sole anche sul versante adriatico e al Sud.



Secondo le attuali proiezioni potrebbe verificarsi un calo termico da Santo Stefano in poi (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).