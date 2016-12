24 ottobre 2014 Meteo: ancora instabilità e qualche pioggia al Centrosud, nel fine settimana migliora Clima invernale e freddi venti settentrionali su Meridione e medio Adriatico. Da sabato l'area di bassa pressione lascerà il posto a tempo più stabile Tweet google 0 Invia ad un amico

12:32 - L'intensa area di bassa pressione sul Mar Ionio farà sentire ancora i suoi effetti oggi sul medio Adriatico e al Sud, con tempo instabile e freddi venti settentrionali. La neve continuerà a cadere nella mattina di venerdì nelle zone appenniniche, dalle Marche fino alla Campania, oltre 1400/1500 metri. Tempo stabile nel fine settimana, senza precipitazioni di rilievo, ma ancora ancora con venti forti sull'Adriatico e al Sud.

Le previsioni per venerdì - Dal mattino avremo cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutto il Nord, in Sardegna e regioni centrali tirreniche, con più nubi sul Lazio e parziali schiarite in Umbria e Campania. Nuvoloso o molto nuvoloso altrove, con piogge e temporali al mattino lungo l'Adriatico, dalle Marche alla Puglia, in Calabria e Sicilia. Da segnalare nevicate oltre 1400 metri nei settori appenninici di Marche, Abruzzo, Molise e in Irpinia, zone dove nel pomeriggio la neve sarà sostituita dalla piogge. Rovesci insistenti anche su Messinese e Calabria ionica, basso rischio di piogge nel resto del Centrosud. Venti in attenuazione al Nord, mentre saranno ancora forti al Centrosud e Isole, in particolare su medio-basso Adriatico, Ionio e Sicilia.



Temperature ancora sotto la media su medio e basso Adriatico. Dopo una mattinata fredda, le massime sono in lieve rialzo al Nordest, lungo il versante adriatico e in Sardegna. Previsti nel pomeriggio 25°C a Cagliari, 20°C ad Aosta, Bologna, Roma e Palermo, 19°C a Milano, Verona e Messina, 18°C a Torino, Ancona, Napoli, 17°C a Lecce e Brindisi, 16°C a Bari, soltanto 9°C a Campobasso.



Le previsioni per sabato - Il vortice di bassa pressione si sposterà molto lentamente dalla Penisola verso il mar Egeo. Il tempo sarà dunque in miglioramento, con pochissime piogge al mattino solo sul nord della Sicilia. I venti saranno più deboli o al più moderati. Ancora nuvolosità lungo l'Appennino, in Puglia, medio Adriatico e in Sicilia. Cielo meno limpido al Nord, qualche nube in arrivo a causa dell'avvicinarsi di una debole perturbazione. Le temperature saranno in aumento al Centrosud e Sicilia, in leggero calo invece al Nord.



Le previsioni per domenica - Avremo dal mattino annuvolamenti estesi in molte zone del nostro Paese, in particolare su Trentino Alto Adige, parte del Nordovest, medio adriatico, Sardegna orientale. Possibili piogge al mattino tra Marche meridionali, Abruzzo e Molise, nel pomeriggio qualche goccia anche su Gargano e Sila. Tra sera e notte si intensificherà una zona di bassa pressione che rimarrà a ridosso dell'Italia anche nei giorni successivi e porterà due effetti principali: da un lato non permetterà all'alta pressione di proteggere l'Italia, dall'altro continuerà a favorire afflussi di aria fredda e instabile dall'Est. Inoltre al Sud il tempo sarà caratterizzato da molta instabilità con alto rischio di temporali.



Nei primi giorni della settimana situazione tranquilla al Nord e regioni centrali tirreniche con prevalenza di cielo sereno, mentre altrove saranno molte le nuvole con piogge e rovesci soprattutto all'estremo Sud (versanti ionici e Sicilia) e anche sul medio Adriatico e Sardegna orientale. Le temperature rimarranno vicine alla media del periodo. Tra le giornate di martedì e mercoledì ci sarà il rischio di forti temporali sulla Calabria Ionica.