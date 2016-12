Meteo, allerta per l'arrivo del ciclone mediterraneo al Centro-Sud

Previsioni per giovedì Nuvolosità variabile alternata comunque a temporanee fasi soleggiate sul Nord Italia e sul versante adriatico; più soleggiato nel resto del Paese e in particolare lungo il settore tirrenico. Al mattino piogge sparse tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia. Nel pomeriggio qualche pioggia isolata tra Lombardia orientale e Veneto occidentale, nell'entroterra della Liguria di levante e nelle zone interne delle Marche; possibili ma brevi piovaschi anche lungo l'Appennino centro-meridionale e nel Tarantino Temperature senza grosse variazioni e di poco superiori alla norma. Venti in attenuazione.

Previsioni per venerdìVenerdì nuvolosità in aumento su tutte le regioni soprattutto Centrosud e Isole. Al mattino locali piogge isolate in prossimità delle Alpi occidentali, con rovesci nel sud della Sardegna; nel pomeriggio rovesci e temporali in Sardegna, deboli piogge sparse su Lazio meridionale e Sud. Piogge isolate possibili anche su zone montuose del Nord e cuneese.



La sera piogge in intensificazione su Lazio meridionale, bassa Toscana, Abruzzo, Molise e nord della Puglia; qualche rovescio isolato su settore del basso Ionio. Ancora rovesci e temporali anche forti sulla Sardegna. Venti in intensificazione nel corso della giornata su Isole e mari meridionali, da est o sud-est.



Attenzione: in Sardegna, specialmente sul lato tirrenico, le precipitazioni potranno essere di forte intensità e a carattere nubifragio, con probabili accumuli superiori ai 100 litri al m².