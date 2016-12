Si lancia da tetto, 16enne grave

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale dopo essersi lanciato nel vuoto dal tetto della sua casa a Fabriano, in provincia di Ancona. E' successo martedì sera. L'adolescente avrebbe litigato con i genitori per motivi di studio e poi si sarebbe lanciato nel vuoto facendo un volo di almeno 5-6 metri.