Ancona, 74enne preso a martellate

Un uomo di circa 30 anni, con problemi psichiatrici, ha aggredito a martellate lo zio 74enne, che ora versa in gravi condizioni. E' successo a Corinaldo, in provincia di Ancona. L'anziano è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette. Il giovane è stato accompagnato in caserma. Indagano i carabinieri.