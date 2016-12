Yara: nuovo interrogatorio per BossettiDifesa: "Su di lui pressioni inaccettabili"

24 novembre 2014 Yara: nuovo interrogatorio per Bossetti

15:31 - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Massimo Bossetti, il muratore arrestato per l'omicidio di Yara Gambirasio, e interrogato nuovamente nel carcere di Brescia dalla Pm Letizia Ruggeri. Bossetti, già interrogato 3 volte, continua a proclamarsi innocente e da alcune settimane non è più in regime di isolamento.

Avvocato: "Su Bossetti pressioni inaccettabili" - Su Massimo Bossetti sono state fatte "inaccettabili pressioni" per spingerlo a confessare "anche da coloro a cui è affidata la sua custodia". Lo hanno detto i difensori del muratore, spiegando così le ragioni per le quali si è avvalso della facoltà di non rispondere. Inoltre, secondo i difensori, a Bossetti "è stato rifiutato di vedere il proprio consulente criminologo Ezio Denti".



Pressioni anche dal parroco - Secondo i legali di Massimo Bossetti le pressioni al loro assistito sarebbero arrivate dal parroco del carcere dove è rinchiuso. Ma il prete smentisce questa ipotesi e anzi, parlando di Bossetti, dice di avere con lui un "ottimo rapporto" e che "tutte le domeniche viene a messa".



Procura: "Siamo stati corretti" - "Garantisco la correttezza e l'operato della Procura". Così il procuratore capo della Repubblica di Bergamo, Francesco Dettori, ha risposto alle critiche della difesa di Masssimo Bossetti che parla di "indagini unidirezionali". "Cerchiamo riscontri alle indagini e non sottovalutiamo elementi eventualmente a favore dell'indagato", ha detto Dettori.