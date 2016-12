Un'auto finisce in acqua nel Naviglio a Milano: salve tutte e tre le persone a bordo

Brutto incidente al Naviglio di Milano, fortunatamente a lieto fine. Poco dopo le 15 del pomeriggio di venerdì un'automobile è finita in acqua in corrispondenza di Ripa di Porta Ticinese, al numero 129, con a bordo due uomini di 26 e 55 anni e una donna di 25. I vigili urbani e i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per i soccorsi, mentre a ripescare il veicolo dall'acqua è stata una gru. Il traffico nella zona è andato in tilt per ore.