Trezzo sull'Adda, travolti e uccisi in autostrada: cambiavano una ruota

A perdere la vita sono stati Giovanni Balestra, 58enne di Suisio (Bergamo) e Kaciza Akil, un cittadino albanese di 30 anni. Illeso, ma sotto shock, un terzo uomo, rimasto a bordo dell'auto durante il cambio di pneumatico.



Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Seriate, intervenuta sul posto, l'auto con a bordo i tre uomini si è fermata sulla corsia di emergenza a causa della foratura della gomma anteriore sinistra della macchina su cui viaggiavano, sulla A4 in direzione Brescia, all'altezza del chilometro 158. Balestra e Akil sono scesi dal veicolo per cambiare lo pneumatico, hanno prelevato il crick dal bagagliaio e la ruota di scorta. Forse, nel tentativo di cambiare la gomma, i due si sono avvicinati troppo alla prima corsia di marcia e, sebbene non sia ancora chiara la dinamica dell'incidente, il conducente di un tir che in quel momento stava viaggiando verso Brescia non si è accorto della loro presenza a lato strada e, proseguendo la marcia, li ha travolti e uccisi sul colpo.



Immediatamente dopo averli investiti, l'autista del mezzo pesante, un 56enne, si è fermato a prestare loro soccorso, ma per i due uomini non c'era più nulla da fare. Chiamati i soccorsi, l'uomo è rimasto a lato strada in attesa dei soccorritori del 118 e degli agenti della Polizia Stradale di Seriate, arrivati sul posto insieme ad una pattuglia della Stradale di Arcore. L'uomo che viaggiava con i due deceduti e rimasto a bordo dell'auto, è stato subito accompagnato in stato di shock all'ospedale di Zingonia.