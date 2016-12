Terrorismo, operazione del Ros nel milanese: espulso pakistano

Alfano: "Pericoloso, più volte aveva affermato la sua appartenenza a Isis" - Il cittadino pakistano, ha spiegato Alfano, "aveva più volte affermato la sua appartenenza ideologica a Isis, elogiando gli efferati gesti compiuti dai terroristi jihadisti, e il suo comportamento era stato ritenuto particolarmente pericoloso perché, oltre a rispondere a un profilo di radicalizzato, tratteggiava una persona molto attiva su internet, in piena linea con lo schema di violenza diffuso da Isis via web, impegnato nel proselitismo nei confronti persino di sua moglie, convinto, in modo esaltato, di volere raggiungere i principali teatri del conflitto per offrire il proprio contributo come combattente, pronto a un atto di martirio in nome della jihad".



"Ha elogiato attacchi terroristici di Parigi" - "In quest'ottica - ha spiegato ancora Alfano -, rientra anche la sua esaltazione per gli attentati terroristici di Parigi, considerati la giusta e inevitabile risposta agli attacchi militari dei francesi e della coalizione anti-Isis nell'area siro-irachena e, infine, la sua dichiarata conoscenza del modo per reperire i materiali necessari alla costruzione di ordigni esplosivi".



Alfano: "Lavoriamo per creare 'imam italiani'" - "Stiamo lavorando per creare un nuovo modello di imam, che possiamo definire un 'imam italiano' - ha aggiunto Alfano -. Nelle moschee vogliamo che a predicare siano imam formati alla cultura italiana e consapevoli delle nostre regole giuridiche, così che le guide islamiche abbiano una formazione culturale italiana, mentre adesso si sono tutte formate al di là del Mediterraneo e quindi hanno valori diversi dai nostri e talvolta inclinazioni radicali".