Sondrio, trovato l'elicottero disperso: morti il pilota e i due membri dell'equipaggio

E' stato trovato l'elicottero di Elitellina scomparso venerdì. Morti il pilota Agostino Folini, 50 anni, di Chiuro (Sondrio) e gli altri due membri dell'equipaggio, Marco Gianatti e Stefano Olcelli . Il ritrovamento è avvenuto sull' Alpe di Zocche nel territorio comunale di Val Masino (Sondrio). L'allarme era scattato dopo che l'elicottero non era rientrato alla base aerea dopo un servizio di trasporto in un rifugio in alta montagna.

Gianatti, 33 anni, di Montagna in Valtellina (Sondrio), oltre che specialista tecnico della società era anche impegnato come volontario dei Vigili del Fuoco presso il Comando provinciale di Sondrio. Olcelli, 28 anni di Buglio in Monte (Sondrio), lavorava come motorista.



Diversi velivoli dei vigili del fuoco, del 118, della Gdf oltre che di società private, fra cui uno della stessa Elitellina, hanno partecipato per due giorni alle ricerche, sorvolando una vasta area montana. Il maltempo con pioggia, vento e nebbia fitta in alta quota ha ostacolato fino a oggi il ritrovamento del relitto.



Aperta un'inchiesta - L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, Ansv, ha aperto un'inchiesta sull'incidente. Disposto l'invio di un team investigativo nell'area del ritrovamento, zona impervia, per la raccolta delle evidenze utili all'indagine.