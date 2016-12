Sondrio,in tre bloccati in grotta

10:14 - Tre alpinisti impegnati in un'escursione a una cascata in Val di Mello, in provincia di Sondrio, hanno passato la notte all'addiaccio dopo essere stati sorpresi dall'arrivo di una fitta nevicata ed essersi riparati in una grotta. Dopo che nella serata di sabato non erano rientrati era scattato l'allarme. Sono stati gli stessi alpinisti poi in mattinata a chimare il 118 e dare la loro posizione. I soccorsi sono al momento rallentati per il maltempo.

