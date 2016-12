Si fanno selfie per gioco sdraiati sui binari, multati sedici teen-ager

La vicenda è avvenuta sui binari di Ostiglia, in provincia di Mantova, e a rintracciare i sedici temerari sono stati gli agenti della Polizia ferroviaria locale. Mentre stavano cercando gli imbrattatori della stazioni, sono infatti riusciti a risalire al gruppo di amici che hanno ideato la "prova di coraggio": si tratta di studenti delle scuole superiori di Ostiglia, Mirandola e San Felice sul Panaro, e residenti fra il Basso Mantovano e il Basso Modenese. I poliziotti si sono costruiti un profilo Facebook e, tramite questo, sono riusciti a entrare in contatto con alcuni dei giovani.



Proprio entrando nelle loro pagine "social", hanno scoperto molte foto scattate mentre erano stesi sui binari, da soli o abbracciati, in attesa del treno lungo la linea del Brennero. Gli scatti sono stai eseguiti a Ostiglia, Revere, Poggio Rusco nel Mantovano, Mirandola e San Felice nel Modenese.



Un gioco decisamente pericoloso, anche se nelle foto il treno non si vede mai. Nessun reato è stato imputato ai sedici teen-ager, ma ciascuno di loro ha ricevuto una multa di 280 euro per aver violato il regolamento di polizia ferroviaria. Denuncia e supermulta per i quattro graffitari che hanno sporcato la stazione di Ostiglia: l'ammenda per loro è di 4mila euro. Dal momento che anche in questo caso si tratta di minori, dovranno essere i genitori a sborsare quei soldi.