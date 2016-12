Sfregiato dalla coppia dell'acido: "Rovinato, risarcimento di 3 milioni"

Al via il secondo processo per Alexander Boetthcer, il "lui" della coppia dell'acido di Milano. Già condannato, assieme alla compagna Martina Levato per l'aggressione a Pietro Barbini, ora Alexander rischia una nuova condanna per il ferimento, sempre con acido, dello studente 26enne Stefano Savi, aggredito, per uno scambio di persona, il 2 novembre. Savi, che ha riportato lesioni gravissime, ha chiesto un risarcimento pari a 3 milioni di euro.