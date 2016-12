Pavia, troppi uomini nella Giunta: cercasi assessora disperatamente con avviso pubblico

AAA cercasi donna, laureata e preparata per ricoprire il ruolo da assessora. Ecco l'avviso pubblico per reclutare il nuovo assessore a San Genesio, in provincia di Pavia, dove il sindaco corre ai ripari dopo che il Pd ha presentato un ricorso per far rispettare una circolare del ministero dell'Interno del 2014 che impone ai Comuni con popolazione superiore ai 3mila abitanti di avere in giunta almeno il 40% di donne. Al momento c'è solo una donna su quattro.