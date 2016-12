17 dicembre 2014 Non piove, ma a Milano le gallerie del metrò si allagano. E il traffico va in tilt Bloccata per ore la tratta Centrale-Porta Romana sulla linea 3. Piovono gli sfottò su Twitter: da "Prove generali per le vie d'acqua Expo" alla "Urban Jungle" sotto la Madonnina Tweet google 0 Invia ad un amico

16:30 - Non piove, il Seveso e il Lambro scorrono nei loro argini, eppure la metropolitana di Milano è stata bloccata... per colpa dell'acqua. La circolazione della linea 3 è rimasta sospesa per ore tra Centrale e Porta Romana per infiltrazioni d'acqua dovute alla falda in galleria. Con tutte le conseguenze immaginabili per la viabilità cittadina, a una settimana dal Natale.

Tutta colpa di un problema a una delle idrovore che pompano via l'acqua dalle gallerie del metrò, spiegano all'Atm, che ha fatto intervenire le sue squadre e quelle dei vigili del fuoco per risolvere il problema, attivando in superficie un collegamento di 50 bus sostitutivi.



Ma questo non è bastato a evitare, su Twitter, una gragnuola di messaggi di lamentele e sfottò per Atm e Comune. Con inevitabili riferimenti all'Expo che avanza e alle infiltrazioni che legano Milano e Roma. Acquifere da una parte, mafiose dall'altra, ma sempre di infiltrazioni si tratta. E così, se sul Twitter dell'Atm si sono susseguiti i messaggi per informare e rassicurare gli utenti, i milanesi si sono invece sbizzarriti con commenti ben poco lusinghieri.