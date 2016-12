Un uomo si è incatenato nella serata di domenica davanti al Policlinico di Milano, sembra per protesta contro la struttura ospedaliera e per chiedere cure mediche. L'uomo, del quale non si conoscono le generalità, a quanto pare soffrirebbe di disturbi psichiatrici. Sul posto ci sono agenti della polizia, vigili del fuoco e personale del 118.