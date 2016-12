Milano, il 118 trova neonato morto nel water mentre la famiglia è a tavola

13:49 - In bagno, a testa in giù nel water e in arresto cardiaco, un neonato. In soggiorno, seduta a tavola, la famiglia intenta a cenare. "Il bambino è in bagno", avrebbe detto la madre del piccolo al personale del 118, intervenuto in seguito a una chiamata della sorella della donna. I soccorritori hanno provato di tutto per salvare la vita del neonato. Ma era troppo tardi. Anche la disperata corsa verso l'ospedale San Raffaele di Milano è risultata vana.

E' successo il 28 luglio in un appartamento della zona Corvetto, alla periferia di Milano. La Procura ha aperto un fascicolo al momento senza indagati né ipotesi di reato. Il pm ha chiesto l'autopsia sul corpo del piccolo. Sarà utile a capire le cause della morte del bimbo e se, all'arrivo dei soccorsi, fosse ancora vivo.