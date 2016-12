5 marzo 2015 Milano, falso allarme bomba nella redazione de Il Sole 24 ore Una chiamata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno nei locali. Dopo le verifiche degli artificieri, la situazione è tornata alla normalità Tweet google 0 Invia ad un amico

14:26 - Falso allarme bomba alla redazione de "Il Sole 24 Ore" di Milano. Gli uffici di via Monte Rosa sono subito stati evacuati dopo una chiamata anonima al 112 in cui si segnalava la presenza di esplosivo nei locali. Sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri dell'Arma. Dopo gli accertamenti, che hanno verificato come non ci fosse nessun ordigno nell'edificio, la situazione è tornata alla normalità.